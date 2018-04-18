Ещё
РЖД могут получить из ФНБ 50 млрд руб. на развитие БАМа и Транссиба в 2018 г.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РЖД могут получить из ФНБ 50 млрд руб. на развитие БАМа и Транссиба в 2018 г. 

ТАСС 37 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
МОСКВА, 18 апреля, /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) могут получить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 50 млрд руб. на развитие БАМа и Транссиба в 2018 г. Об этом журналистам сообщил первый заместитель генерального директора ОАО РЖД Вадим Михайлов.
"Да (ожидаем в этом году получить средства из ФНБ — прим. ТАСС), у нас была достаточно долгая эпопея…. Первое условие было — полностью потратить деньги первого транша, мы потратили. А дальше был ряд законодательных поправок, которые несколько затормозил процесс получения денег. Сейчас все барьеры для получения денег устранены, мы подали соответствующие документы на увеличение уставного капитала в виде новых привилегированных акций — и следующая порция — 50 млрд руб., которые упадут на БАМ и Транссиб", — сказал он.
Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 г. провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66 млн т в год к уровню 2012 г. Общая стоимость реализации проекта составляет 562 млрд руб., из них 302 млрд руб. будут финансироваться за счет средств РЖД, 150 млрд руб. — из средств Фонда национального благосостояния, 110,2 млрд руб. — из средств федерального бюджета.
ТАСС: последние новости
Вагит Алекперов купил акции "Лукойла" на 296 млн рублей Мантуров: правительство не примет решений в ущерб национальным производителям Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2017 году выросла в 13,5 раза, до 139,7 млрд рублей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил применить силу против России135
МИД обратился к россиянам с предупреждением218
Найдена «подлодка Гитлера»10
Решена судьба российских банков в SWIFT214
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко124
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение