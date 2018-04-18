РЖД могут получить из ФНБ 50 млрд руб. на развитие БАМа и Транссиба в 2018 г.

"Да (ожидаем в этом году получить средства из ФНБ — прим. ТАСС), у нас была достаточно долгая эпопея…. Первое условие было — полностью потратить деньги первого транша, мы потратили. А дальше был ряд законодательных поправок, которые несколько затормозил процесс получения денег. Сейчас все барьеры для получения денег устранены, мы подали соответствующие документы на увеличение уставного капитала в виде новых привилегированных акций — и следующая порция — 50 млрд руб., которые упадут на БАМ и Транссиб", — сказал он.

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 г. провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66 млн т в год к уровню 2012 г. Общая стоимость реализации проекта составляет 562 млрд руб., из них 302 млрд руб. будут финансироваться за счет средств РЖД, 150 млрд руб. — из средств Фонда национального благосостояния, 110,2 млрд руб. — из средств федерального бюджета.