Максим Воробьев продал 44,7% «Русской рыбопромышленной компании» Глебу Франку

Таким образом, Глеб Франк стал владельцем 89,95% «Русской рыбопромышленной компании». Официальный представитель Воробьева подтвердил факт выхода бизнесмена из состава участников компании, отметив, что сделка была совершена в соответствии с согласованными ранее условиями.

О сделке по приобретению Франком доли Воробьева в «Русской рыбопромышленной компании» было объявлено в конце февраля 2018 года. Тогда же сообщалось о том, в периметр сделки также войдут доли в других юридических лицах группы. Детальные условия сделки не раскрывались, однако участники соглашения отмечали, что сделка реализовывается на рыночных и взаимовыгодных условиях. Согласие ФАС на сделку было получено 19 марта 2018 года.

"Русская рыбопромышленная компания" — рыбодобывающий бизнес, созданный в 2011 году частными российскими инвесторами с целью консолидации российских рыбодобывающих активов в различных регионах страны.