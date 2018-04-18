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Максим Воробьев продал 44,7% «Русской рыбопромышленной компании» Глебу Франку
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Максим Воробьев продал 44,7% «Русской рыбопромышленной компании» Глебу Франку 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Основной акционер "Русской аквакультуры" Максим Воробьев закрыл сделку по продаже принадлежащих ему 44,7% «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) члену совета директоров этой компании Глебу Франку. Об этом говорится в документах базы ЕГРЮЛ.
Таким образом, Глеб Франк стал владельцем 89,95% «Русской рыбопромышленной компании». Официальный представитель Воробьева подтвердил факт выхода бизнесмена из состава участников компании, отметив, что сделка была совершена в соответствии с согласованными ранее условиями.
О сделке по приобретению Франком доли Воробьева в «Русской рыбопромышленной компании» было объявлено в конце февраля 2018 года. Тогда же сообщалось о том, в периметр сделки также войдут доли в других юридических лицах группы. Детальные условия сделки не раскрывались, однако участники соглашения отмечали, что сделка реализовывается на рыночных и взаимовыгодных условиях. Согласие ФАС на сделку было получено 19 марта 2018 года.
"Русская рыбопромышленная компания" — рыбодобывающий бизнес, созданный в 2011 году частными российскими инвесторами с целью консолидации российских рыбодобывающих активов в различных регионах страны.
Сейчас в состав РРПК входят крупные дальневосточные добывающие компании — ОАО «ТУРНИФ» (Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота), ЗАО «ИНТРАРОС», ООО «Востокрыбпром», ООО «Совгаваньрыба», ведущие промысел в морях Дальневосточного бассейна. 14 судов компании различного типа способны осуществлять добычу во всех промысловых районах и климатических условиях. Основными объектами промысла являются минтай и сельдь. Компания имеет собственный причально-складской комплекс во Владивостоке, позволяющий с минимальными затратами производить межрейсовое обслуживание судов. По предварительным данным, объем вылова компании в 2017 г. составляет более 303 тыс. т, из которых вылов минтая — 226,3 тыс. т, тихоокеанской сельди — 65,5 тыс. т.
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