S&P присвоило позитивный прогноз по рейтингам «Росгосстраха» 

Международное рейтинговое агентство S&P вывело рейтинги "Росгосстраха" на уровне «В» из списка на пересмотр с развивающимся прогнозом, присвоив им позитивный прогноз, говорится в сообщении агентства.
Кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости страховой компании были подтверждены на уровне «B».
"Мы считаем, что кредитоспособность группы, в которую входит «Росгосстрах», постепенно улучшается после оказания поддержки в виде капитальных поступлений от ЦБ РФ в декабре 2017 года для ее родительской компании — банка «ФК Открытие», что распространяется и на «Росгосстрах»— говорится в сообщении агентства.
Как дочерняя компания, «Росгосстрах» пользуется привилегиями капитальной поддержки на сумму в примерно 106 миллиардов рублей (1,8 миллиарда долларов) по состоянию на 2017 год.
Позитивный прогноз отражает вероятность повышения рейтингов страховой компании агентством в течение года, «если мы убедимся в том, что кредитоспособность группы будет укрепляться и что системное значение группы, а вместе с ним и вероятность экстренной поддержки от правительства, может вырасти после слияния группы с Бинбанком», — добавляют в агентстве.
"Росгосстрах" входит в группу банка «ФК Открытие». ЦБ РФ в конце августа объявил о санации «ФК Открытие» через Фонд консолидации банковского сектора. В начале апреля Банк России сообщил, что в рамках санации предоставил ликвидность банку «ФК Открытие» в размере 710 миллиардов рублей, группе Бинбанка — в размере 418 миллиардов рублей. Ранее, в начале марта, ЦБ сообщал, что планирует провести объединение «ФК Открытие» с Бинбанком до 1 апреля 2019 года. Руководство «Росгосстраха» рассчитывает, что санация поможет преодолеть кризис в сегменте ОСАГО. «Росгосстрах» — одна из крупнейших в России страховых компаний, основана в 1921 году.