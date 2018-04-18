S&P присвоило позитивный прогноз по рейтингам «Росгосстраха»

Международное рейтинговое агентство S&P вывело рейтинги "Росгосстраха" на уровне «В» из списка на пересмотр с развивающимся прогнозом, присвоив им позитивный прогноз, говорится в сообщении агентства.

Кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости страховой компании были подтверждены на уровне «B».

"Мы считаем, что кредитоспособность группы, в которую входит «Росгосстрах», постепенно улучшается после оказания поддержки в виде капитальных поступлений от ЦБ РФ в декабре 2017 года для ее родительской компании — банка «ФК Открытие» , что распространяется и на «Росгосстрах»— говорится в сообщении агентства.

Как дочерняя компания, «Росгосстрах» пользуется привилегиями капитальной поддержки на сумму в примерно 106 миллиардов рублей (1,8 миллиарда долларов) по состоянию на 2017 год.

Позитивный прогноз отражает вероятность повышения рейтингов страховой компании агентством в течение года, «если мы убедимся в том, что кредитоспособность группы будет укрепляться и что системное значение группы, а вместе с ним и вероятность экстренной поддержки от правительства, может вырасти после слияния группы с Бинбанком », — добавляют в агентстве.