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В Петрозаводске планируют построить завод по производству медтехники
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В Петрозаводске планируют построить завод по производству медтехники 

Карельские вести 1 час назад
Стоимость нового предприятия оценивается в 1 миллиард рублей.
Сегодня в столице Карелии мэром города Ириной Мирошник подписано соглашение о стратегическом партнерстве с ООО «Канкор», которое планирует строительство в карельской столице завода по производству медицинских стентов и медицинского инструментария в соответствии с требованиями, предъявляемыми к такой продукции международными и российскими стандартами.
Проект планируется реализовать в 2018-2020 годах. На предприятии будут созданы до 60 рабочих мест. Стоимость проекта оценивается в размере 1 млрд руб.
По материалам: ptzgovorit.ru
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