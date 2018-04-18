В Петрозаводске планируют построить завод по производству медтехники

Стоимость нового предприятия оценивается в 1 миллиард рублей.

Сегодня в столице Карелии мэром города Ириной Мирошник подписано соглашение о стратегическом партнерстве с ООО «Канкор», которое планирует строительство в карельской столице завода по производству медицинских стентов и медицинского инструментария в соответствии с требованиями, предъявляемыми к такой продукции международными и российскими стандартами.

Проект планируется реализовать в 2018-2020 годах. На предприятии будут созданы до 60 рабочих мест. Стоимость проекта оценивается в размере 1 млрд руб.