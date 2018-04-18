RAEX присвоило банку «Ак Барс» рейтинг «ruА-»

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило татарстанскому банку «Ак Барс» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruА-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен умеренно высокой оценкой бизнес-профиля, адекватными оценками ликвидности и достаточности капитала при слабой способности его генерации, а также удовлетворительными оценками качества активов и уровня корпоративного управления. Ключевым фактором, оказавшим влияние на уровень рейтинга, выступает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны акционеров как в случае ухудшения качества активов, так и при возникновении необходимости поддержания запаса по капиталу в рамках планируемого в среднесрочной перспективе роста объемов кредитных операций», — поясняется в сообщении агентства.