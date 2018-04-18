В среду вышел из печати «Вестник Банка России» № 33 (1987)

В «Вестнике…» опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4708-У от 29.01.2018 «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П „О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50688 от 10.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4735-У от 14.03.2018 „О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года № 4300-У „О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50653 от 5.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4737-У от 14.03.2018 „О внесении изменений в Указание Банка России от 13 января 2017 года № 4262-У „О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50689 от 10.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4758-У от 30.03.2018 „О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П „О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50657 от 5.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4760-У от 30.03.2018 „О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и /или/ сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50658 от 5.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— приказ № ОД-933 от 12.04.2018 „О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 29 марта 2018 года № ОД-774“;

— приказ № ОД-934 от 12.04.2018 „О внесении изменений в приказ Банка России от 15 декабря 2017 года № ОД-3528“;

— приказ № ОД-935 от 12.04.2018 „О внесении изменений в приказ Банка России от 9 февраля 2018 года № ОД-321“;

— приказ № ОД-937 от 13.04.2018 „О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк „Конфидэнс Банк“ ООО КБ „Конфидэнс Банк“ /г. Кострома/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций“;

— приказ № ОД-939 от 13.04.2018 „О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация акционерное общество „ЛИДЕР“ НКО АО „ЛИДЕР“ /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций“;

— приказ № ОД-947 от 13.04.2018 „О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 29 марта 2018 года № ОД-778“;

— приказ № ОД-953 от 16.04.2018 „Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк „Объединенный финансовый капитал“ ПАО „ОФК Банк“ /г. Москва/“;

— приказ № ОД-954 от 16.04.2018 „О прекращении исполнения государственной корпорацией „Агентство по страхованию вкладов“ функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Банк „Объединенный финансовый капитал“ ПАО „ОФК Банк“ /г. Москва/“;

— приказ № ОД-955 от 16.04.2018 „О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк „Объединенный финансовый капитал“ ПАО „ОФК Банк“ /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций“;

— приказ № ОД-956 от 16.04.2018 „О прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк „Объединенный финансовый капитал“ ПАО „ОФК Банк“ /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций“;

— методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения объема торгов иностранной валютой от 13.04.2018 № 10-МР.