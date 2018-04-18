Фармпредприятия Калужской области за шесть лет привлекли более 50 млрд рублей инвестиций

"Всего за последние шесть лет фармацевтические предприятия инвестировали в создание и расширение производств в нашем регионе 52 млрд рублей. Это, согласитесь, довольно приличная сумма для одного региона", — сказал он.

Артамонов отметил, что увеличилось и число наименований производимых в регионе лекарственных препаратов. «С 2013 года количество готовых лекарственных средств у нас выросло с 59 наименований до 154 наименований. В стадии регистрации находятся еще около 40 наименований лекарственных препаратов и субстанций, еще 20 проходят доклинические и клинические испытания», — добавил губернатор.

По итогам 2017 года, по словам Артамонова, фармацевтические предприятия Калужской области увеличили объем производимой продукции почти на 70%. «У нас в области фармацевтическая промышленность развивается довольно быстрыми темпами. За последние годы мы добились стабильного, устойчивого и ежегодного роста производства лекарственных средств, и не только производства и локализации.

В прошлом году наши региональные предприятия выпустили продукции на 35 млрд рублей, рост составил 67% к 2016 году», — заявил он, пояснив, что в этом году производители и власти региона также ожидают рост объемов производства.

При этом суммарный объем производства лекарственных средств предприятиями Калужской области к 2020 году может вырасти на треть — с 35 до 50 млрд рублей. «К 2020 году действующие и новые предприятия достигнут суммарного объема производства лекарственных средств в нашей области в 50 млрд рублей — против 35 сегодняшних», — пояснил губернатор.