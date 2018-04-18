Ещё
Фармпредприятия Калужской области за шесть лет привлекли более 50 млрд рублей инвестиций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фармпредприятия Калужской области за шесть лет привлекли более 50 млрд рублей инвестиций 

ТАСС 32 минуты назад
КАЛУГА, 18 апреля. /ТАСС/. Частные инвесторы в течение последних шести лет вложили в фармакологические предприятия Калужской области 52 млрд рублей, сообщил в среду на IV международном форуме по развитию фармацевтической отрасли в России «Фармэволюция-2018» губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
"Всего за последние шесть лет фармацевтические предприятия инвестировали в создание и расширение производств в нашем регионе 52 млрд рублей. Это, согласитесь, довольно приличная сумма для одного региона", — сказал он.
Артамонов отметил, что увеличилось и число наименований производимых в регионе лекарственных препаратов. «С 2013 года количество готовых лекарственных средств у нас выросло с 59 наименований до 154 наименований. В стадии регистрации находятся еще около 40 наименований лекарственных препаратов и субстанций, еще 20 проходят доклинические и клинические испытания», — добавил губернатор.
По итогам 2017 года, по словам Артамонова, фармацевтические предприятия Калужской области увеличили объем производимой продукции почти на 70%. «У нас в области фармацевтическая промышленность развивается довольно быстрыми темпами. За последние годы мы добились стабильного, устойчивого и ежегодного роста производства лекарственных средств, и не только производства и локализации.
В прошлом году наши региональные предприятия выпустили продукции на 35 млрд рублей, рост составил 67% к 2016 году», — заявил он, пояснив, что в этом году производители и власти региона также ожидают рост объемов производства.
При этом суммарный объем производства лекарственных средств предприятиями Калужской области к 2020 году может вырасти на треть — с 35 до 50 млрд рублей. «К 2020 году действующие и новые предприятия достигнут суммарного объема производства лекарственных средств в нашей области в 50 млрд рублей — против 35 сегодняшних», — пояснил губернатор.
IV международный форум по развитию фармацевтической отрасли в России «Фармэволюция2018» организован газетой «Ведомости» совместно с правительством Калужской области и Агентством инновационного развития региона.
ТАСС: последние новости
Вагит Алекперов купил акции "Лукойла" на 296 млн рублей Мантуров: правительство не примет решений в ущерб национальным производителям Приставы с начала года ограничили выезд за границу 32 тыс. свердловчанам
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением84
Решена судьба российских банков в SWIFT183
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США304
Найдена «подлодка Гитлера»2
Сирийская армия показала российский «Стрелец»10
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение