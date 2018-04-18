Прибыль компании «Абсолют Страхование» в 2017 году выросла на 270%

Прибыль «Абсолют Страхования» за 2017 год выросла на 270% до 222 млн рублей. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Руденко на встрече с журналистами. Общие сборы страховщика выросли на 7,7% и достигли 3,3 млрд рублей. Выплаты увеличились на 6,9%, до 826,6 млн рублей.

Среди крупнейших выплат компании за 2017 год: 65 млн рублей — в связи с пожаром на Бадаевском пивоваренном заводе, 25 млн рублей — при пожаре в ТЦ в Кемеровской области (было застраховано имущество магазина «М. Видео» ), 25 млн рублей — одному из арендаторов ТРЦ РИО в Москве , 4 млн рублей — арендатору, пострадавшему от пожара в ТЦ «Синдика».

Продуктовый виджет

По итогам прошлого года доля страхования имущества в портфеле компании составила 21,8%, доля страхования ответственности (кроме ОСАГО) — 21,1%, ДМС — 17,9%, автострахования (включая ОСАГО) — 15,3%, страхования от НС и болезней — 10,6%, страхования грузов — 7,4%, морского каско — 4,6%.

Одним из ключевых направлений для компании является ипотечное страхование, по этому виду объем сборов «Абсолют Страхования» растет быстрее рынка — на 23% до 307 939 тыс. рублей в 2017 году (средний по рынку рост — 13%). Также компания занимает лидирующие позиции на рынке страхования рисков клиентов МФО и планирует дальше укреплять сове положение в этой нише.

В прошлом году компания запустила продажу коробочных продуктов в МФЦ Московской области — страхование от несчастного случая, страхование имущества и ответственности. Также компания присоединилась к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка » и в ближайшее время планирует начать сотрудничество с программами рассрочки «Халва» и «Совесть». В преддверии Чемпионата мира по футбола «Абсолют Страхование» запустила специальный продукт — полис болельщика. Среди новинок «Абсолют Страхования» — телемедицинский продукт с Doc+ и экономичный продукт «Каско по цене ОСАГО».

По словам заместителя генерального директора компании Виктора Кривошеева, главной целью на 2018 год является увеличение чистой прибыли до 300 млн рублей. «Абсолют Страхование» планирует добиться этого за счет более жесткой селекции клиентов. Кроме того, в 2018 году компания планирует увеличивать долю корпоративного страхования в своем портфеле и двигаться дальше в сторону создания цифровой компании.