Корейская компания Lotte купила в Приморье 10 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения

А также отель во Владивостоке

Один из крупнейших южнокорейских конгломератов Lotte Group расширяет своё присутствие на российском Дальнем Востоке.

В частности, компания Hotel Lotte, которая занимается гостиничным и ресторанным бизнесом, выкупила 100% акций гостиницы Hyundai во Владивостоке у Hyundai Heavy Industries.

Компания Lotte International приобрела около 10000 гектаров земель сельскохозяйственного назначения на территории Приморского края . Обе сделки общей стоимостью 79 млн 400 тыс. долларов одобрены Корейской комиссией по справедливой торговле.