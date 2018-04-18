Активное сальдо торгового баланса Японии в 2017 году сократилось более чем на треть

Токио, 18 апреля / Синьхуа / — Согласно статистическим данным, обнародованным в среду Министерством финансов Японии , в 2017 году активный торговый баланс страны составил 2,46 трлн иен /один доллар США — примерно 107,01 иены/, что на 38,2 проц. меньше, чем в предыдущем году.

По статистике, в 2017 финансовом году объем импорта в Японию увеличился на 13,6 проц. и достиг 76,77 трлн иен, тогда как объем экспорта страны вырос на 10,8 проц. и достиг 79,22 трлн иен. По мнению аналитиков, в прошлом финансовом году рост цен на сырую нефть и девальвация японской иены привели к тому, что прирост объема импорта превысил прирост объема экспорта.

В 2017 финансовом году активное сальдо Японии в торговле с США составило примерно 7 трлн иен. Пассивное сальдо торговли Японии с ЕС составило 182,7 млрд иен, тогда как активное сальдо торговли с экономиками Азии составило 5,86 трлн иен.

Министерство финансов Японии вчера также обнародовало торговые показатели за март текущего года. В прошлом месяце объем экспорта страны составил 7,38 трлн иен, что на 2,1 проц. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем импорта — 6,58 трлн иен, что на 0,6 проц. меньше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Положительный торговый баланс страны составил 797,3 млрд иен. —0—