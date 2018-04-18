Онлайн-кинотеатр заявил о блокировке

Онлайн-кинотеатр ЦДК Nonfiction заявил о блокировке

Онлайн-платформа Nonfiction позволит пользователям смотреть самые популярные российские и зарубежные документальные картины. Презентация проекта была запланирована на субботу.

"Так как Роскомнадзор заблокировал более 600 тысяч IP-адресов Amazon, то в списке жертв ошибочно оказался и наш ресурс, потому что мы размещаемся именно на Amazon. До этого все к запуску было готово. Но теперь фактически не работает админка, отсутствует доступ к самому ресурсу, разработчики не могут внести финальные правки", — сказал Катаев.

По его словам, пользователи не могут пользоваться платформой, так как заблокированы сервис хранения данных, вычислительные мощности, сервис авторизации пользователей, базы данных и многое другое.

"Мы обращались уже не раз с этой проблемой по "горячей линии" Роскомнадзора, составляем письмо в прокуратуру, потому что срыв запуска проекта будет означать потерю времени и ресурсов. Единственная возможность продолжить работу и решить проблему: разблокировать целый регион IP-адресов eu-west-1, то есть все подсети Amazon в этом регионе. Этого мы и добиваемся сейчас, требуем от Роскомнадзора разблокировать наш ресурс", — пояснил собеседник агентства.