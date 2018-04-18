Ещё
Онлайн-кинотеатр заявил о блокировке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Онлайн-кинотеатр ЦДК Nonfiction заявил о блокировке 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: предоставлено пресс-службой Центра документального кино
Новый онлайн-кинотеатр Центра документального кино (ЦДК) Nonfiction заявил о блокировке, просит Роскомнадзор разблокировать ресурс, сообщил РИА Новости в среду продюсер платформы Nonfiction Денис Катаев.
Онлайн-платформа Nonfiction позволит пользователям смотреть самые популярные российские и зарубежные документальные картины. Презентация проекта была запланирована на субботу.
"Так как Роскомнадзор заблокировал более 600 тысяч IP-адресов Amazon, то в списке жертв ошибочно оказался и наш ресурс, потому что мы размещаемся именно на Amazon. До этого все к запуску было готово. Но теперь фактически не работает админка, отсутствует доступ к самому ресурсу, разработчики не могут внести финальные правки", — сказал Катаев.
По его словам, пользователи не могут пользоваться платформой, так как заблокированы сервис хранения данных, вычислительные мощности, сервис авторизации пользователей, базы данных и многое другое.
"Мы обращались уже не раз с этой проблемой по "горячей линии" Роскомнадзора, составляем письмо в прокуратуру, потому что срыв запуска проекта будет означать потерю времени и ресурсов. Единственная возможность продолжить работу и решить проблему: разблокировать целый регион IP-адресов eu-west-1, то есть все подсети Amazon в этом регионе. Этого мы и добиваемся сейчас, требуем от Роскомнадзора разблокировать наш ресурс", — пояснил собеседник агентства.
В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Глава Роскомнадзора Александр Жаров в понедельник сообщил RT, что ведомство начало блокировать IP-адреса Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. СМИ также сообщали о блокировке IP-адресов Google. После этого появилась информация о сбоях в работе некоторых сервисов.
РИА Новости: последние новости
Россия перестанет предоставлять НАТО самолеты Ан-124 "Руслан", сообщили СМИ Ruslan SALIS сообщила НАТО, что не продлит контракт на авиаперевозки В США призывают бойкотировать Starbucks из-за расистского скандала
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подписал закон об «американском наказании»116
Лондон выступил с новым обвинением к России58
Украине пророчат распад213
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Москва выступила с жестким требованием к ОЗХО248
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение