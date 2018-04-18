Минэнерго отметило низкую добычу на «Сахалине-1»

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Минэнерго России обратило внимание на то, что объем добычи нефти на проекте «Сахалин-1» сейчас ниже объемов, указанных в технологической схеме, несмотря на резкий рост добычи углеводородов на двух месторождениях проекта. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов в кулуарах Национального нефтегазового форума.

"При анализе нашего взгляда на эту ситуацию мы видим, что идет существенное наращивание объемов добычи на двух месторождениях по нефти в короткий промежуток времени, а общий совокупный объем добычи по нефти — он даже ниже, чем существующая технологическая схема. Это вызывает вопросы", — сказал Молодцов.

Нефтегазовый проект «Сахалин-1» реализуется на острове Сахалин по условиям соглашения о разделе продукции (СРП). Район разработки включает в себя месторождения Чайво, Одопту-море и Аркутун-Даги. Акционерами проекта являются «дочка» ExxonMobil — «Эксон Нефтегаз», НК «Роснефть» , ONGC и SODECO. Оператор проекта — «Эксон Нефтегаз».

"Так как у нас общий объем [добычи нефти] на проекте меньше, это значит, что доходы государства будут меньше", — сказал Молодцов.

"Они должны понимать, что нормальные коммерческие интересы — у государства тоже есть желание увеличить свои доходы", — добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что «Эксон Нефтегаз» в рамках оперативного изменения запасов и дополнений к техническим схемам разработки месторождений Одопту и Аркутун-Даги предлагает перераспределить запасы по категориям А, В1, В2 на месторождении Одопту и актуализировать данные по месторождению Аркутун-Даги.