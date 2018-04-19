Почти 12,5 тыс. москвичей с долгами по кредитам ограничены в выезде из России в этом году

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Почти 12,5 тыс. москвичей, имеющих долги по кредитам, были ограничены в праве выезда за рубеж с начала года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

"С начала 2018 года судебными приставами — исполнителями УФССП по Москве ограничены в праве выезда за границу 12 тыс. 490 граждан, имеющих задолженности по кредитным обязательствам на общую сумму свыше 85 млрд рублей", — сообщили в УФССП. Должники по кредитам составили четверть всех ставших в этом году невыездными должников-москвичей.

Всего с начала года московские приставы ограничили выезд более 48 тыс. должников, чья общая сумма долга превышает 209 млрд рублей. Вторая по численности категория — должники по алиментам, 8,6 тыс. ставших с начала года невыездными алиментщиков задолжали более 1,9 млрд рублей. В отношении должников по жилищно-коммунальным услугам вынесено более 6,5 тыс. постановлений об ограничении выезда, общая сумма их долгов превысила 666 млн рублей.

За неуплату штрафов, в том числе штрафов ГИБДД , ограничены в выезде 2,9 тыс. человек с общей суммой долга в 81,7 млн рублей. Невыездными за неуплату долгов по налогам, в том числе с юридических лиц, на общую сумму более 316 млн рублей стали 1246 граждан.

С учетом ограничений выезда, действовавших с прошлого года, на 1 апреля в Москве были ограничены в выезде более 80 тыс. должников с общей суммой долга почти на 270 млрд рублей, в том числе 13 тыс. должников по алиментным обязательствам на 2,7 млрд рублей.

В преддверии майских праздников УФССП по Москве рекомендует заранее побеспокоиться о погашении имеющихся долгов. Узнать о наличии или отсутствии задолженности и оплатить ее можно на официальном сайте службы с помощью интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств», а также через приложение «ФССП» для мобильных устройств.