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Исследование: программа рефинансирования кредита наиболее популярна у москвичей с доходом до 50 тыс. рублей
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Исследование: программа рефинансирования кредита наиболее популярна у москвичей с доходом до 50 тыс. рублей 

Банки.ру 1 час назад
Услуга рефинансирования кредита в 2017 году была наиболее популярна у жителей Москвы и Московской области — офисных работников с заработной платой до 50 тыс. рублей. Среди россиян, пользующихся данной услугой, женщин на 10% больше, чем мужчин. К такому выводу пришли аналитики компании «Рефинансируй.рф».
По итогам прошлого года наибольшее количество пользователей услуги рефинансирования зафиксировано в Москве и Москвой области. Доля этого региона составила 16%. На втором месте находится Ленинградская область с показателем 7%.
Продуктовый виджет
Рефинансирование кредитов и микрозаймов пользуется особой популярностью у офисных работников (21%) и представителей рабочих профессий (13%). На третьем месте разместились работники сферы торговли (7%).
По данным аналитиков, количество женщин, пользующихся рефинансированием кредита, оказалось на 10% больше, чем мужчин. При этом возраст клиентов, у которых услуга наиболее востребована, варьируется от 30 до 39 лет. Большинство пользователей не имеют просрочки по займам и предпочитают оформлять услугу дистанционно.
Также у большей части клиентов зафиксировано наличие других кредитных обязательств. У 36% клиентов это сумма менее 50 тыс. рублей, у 21% — от 100 до 500 тыс. рублей. При этом превалирующее число клиентов (44%) оформляет договор на срок от 12 до 23 месяцев на сумму от 50 до 100 тыс. рублей.
«Чаще всего за рефинансированием кредитов и микрозаймов клиенты обращаются либо для погашения кредитов из-за невозможности самостоятельно выполнить обязанности перед кредиторами, либо для удобства и выгоды — чтобы объединить имеющиеся кредиты в один и выплачивать все задолженности одному кредитору», — комментирует директор департамента клиентского сервиса группы компаний «Русмикрофинанс» Елена Апасьева.
Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru
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