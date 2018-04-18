ГКЗ в мае завершит анализ возможного изменения технологической схемы «Сахалина-1»

Госкомиссия по запасам (ГКЗ) рассмотрит вопрос о возможных изменениях технологической схемы проекта «Сахалин-1» до конца марта 2018 года, сообщил журналистам глава ГКЗ Игорь Шпуров.

«Работа идёт, работа продолжается. Эксперты работают с компанией. Точную дату сложно называть, но она близится к завершению. До конца месяца вряд ли. Я думаю, что это май, скорее всего», — сказал он.

«Это вопрос, связанный с технологической схемой разработки месторождений. Действительно, такое обращение есть, оно рассматривается. Есть технологические вопросы, связанные с пиком добычи, совокупным объёмом добычи», — отмечал он.