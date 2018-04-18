Новое нефтяное месторождение с запасами в 40 млн тонн обнаружено на севере КНР

Новое нефтяное месторождение с запасами примерно в 40 миллионов тонн обнаружено в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая , сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя PetroChina Huabei Oilfield Ши Юаньпэна.

По словам представителя компании, через 3-5 лет годовой объем добычи нефти на новом месторождении может достичь 150 тысяч тонн.

Новое месторождение располагается близ города Уланчаб. Компания уже провела экспериментальную добычу, в ходе которой удалось получить около 50 тысяч тонн сырой нефти.