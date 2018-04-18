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Банк «Зенит» повысил ставки по вкладам в долларах
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Банк «Зенит» повысил ставки по вкладам в долларах 

Банки.ру 37 минут назад
«Высокий доход» (от 1 тыс. долларов) теперь размещается под 0,1—1,9% (ранее — под 0,1—1,7%), а «Высокий доход Премиум» (от 200 тыс. долларов) — под 0,5—2,5% (ранее — под 0,1—2,4%). Срок — от месяца до двух лет. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов — в конце срока.
Продуктовый виджет
«Пополняемый доход» (от 1 тыс. долларов на срок) можно открыть под 0,5—1,5% (ранее — под 0,4—1,4%), а «Пополняемый доход Премиум» (от 100 тыс. долларов) — под 1—1,9% (до этого — под 1—1,85%). Срок — от трех месяцев до года. Возможно внесение допвзносов. Проценты выплачиваются либо капитализируются ежемесячно.
«Управляемый доход» (от 1 тыс. долларов) можно оформить под 0,4—1,2% вместо 0,3—1,1%. По вкладу «Управляемый доход Премиум» (от 30 тыс. долларов) ставки не изменились и составляют 0,6—1,5%. Срок — от трех месяцев до двух лет. Пополнение предусмотрено. Кроме того, допускаются расходные операции до минимальной суммы вклада. По выбору вкладчика, проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.
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