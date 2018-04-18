Первый газ по газопроводу TANAP будет прокачан 30 июня

Первый газ по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) будет прокачан 30 июня, сообщает в среду агентство Anadolu со ссылкой на гендиректора TANAP Салтука Дюзйола.

По словам Дюзйола, в рамках проекта завершено 93,5% работ. Гендиректор напомнил, что тестовые поставки газа по TANAP начались 23 января 2018 года. На пике строительства TANAP в реализации проекта было задействовано 13 тысяч человек, в настоящее время этот показатель составляет около 7 тысяч.

Дюзйол сообщил, что на начальном этапе оценочная инвестиционная стоимость проекта составляла 11,7 миллиарда долларов, позже эту сумму удалось сократить до 7,99 миллиарда. «С гордостью могу сказать, что это грандиозный финансовый успех. Кроме того, на сегодняшний день акционеры TANAP привлекли кредиты на 3,75 миллиарда долларов. ЕС выделил на реализацию проекта 10,2 миллиона долларов», — сказал гендиректор.

Он добавил, что 80% труб для TANAP произведено в Турции , 20% — в Китае

Трубопровод TANAP прокладывается от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом — Трансадриатическим (TAP) — является частью проекта «Южный газовый коридор». Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов. Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около 6 миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, 10 миллиардов кубометров — в Европу. На первом этапе основным источником станет газ с азербайджанского месторождения «Шах Дениз», позднее к проекту могут быть подключены другие источники.