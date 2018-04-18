Эффективность программы «Оптимизации производственных затрат» РуссНефти оценена в 167 млн рублей

ПАО НК «РуссНефть» , входящая в десятку крупнейших компаний по добыче нефти в России , подсчитала экономический эффект от реализации программы «Оптимизации производственных затрат» (ОПЗ), запущенной в 2017 году при участии всех дочерних предприятий. Эффективность программы составила 167 млн рублей. Суть проекта заключается в предоставлении новых возможностей активным сотрудникам, которые предлагают инновационные идеи для развития компании.

Цель программы — накопить и сформировать опыт принятия организационных и управленческих решений и внедрения технических мероприятий, что существенно повысить эффективность всего производства.

На сегодняшний день в «РуссНефти» действует отлаженная система поддержки свежих идей и предложений. Вопросы по сокращению затрат предприятия рассматриваются в секции Научно-технического совета (НТС). Идеи, которые подразумевают значительные инвестиционные вложения, отдельно рассматриваются и обсуждаются на заседаниях Научно-технического совета под председательством президента Компании.

Для поддержания соревновательного духа в рамках программы ОПЗ осенью 2017 года был введен специальный корпоративный конкурс для авторов лучших идей по оптимизации производственных процессов и сокращению затрат. В начале апреля 2018 года конкурс завершился, были выявлены и награждены победители.

В 2017 году руководство «РуссНефти» приняло и рассмотрело в рамках научно-технических советов 74 инновационные идеи, выдвинутые работниками Компании.

Справка КВ:

ПАО НК «РуссНефть» входит в топ-10 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. «РуссНефть» владеет сбалансированным портфелем активов в ключевых нефтегазоносных регионах страны: Западная Сибирь, Волго-Уральский регион, Центральная Сибирь, также интересы компании распространены в Азербайджане . Численность персонала «РуссНефти» — около 10 000 человек. Объем 2Р запасов Компании превышает 200 млн тонн (SPE).

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