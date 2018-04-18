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Вагит Алекперов купил акции «Лукойла» на 296 млн рублей
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Вагит Алекперов купил акции «Лукойла» на 296 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент "Лукойла" Вагит Алекперов купил акции компании на 296,03 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Сделка совершена 13 апреля на внебиржевом рынке.
Ранее Алекперов сообщал, что компания может погасить до 10% казначейских акций (или 100 млн акций) до конца 2018 года. По его словам, еще 40 млн акций будет депонировано для мотивации менеджмента.
Глава "Лукойла" говорил, что после погашения казначейских акций его пакет в компании составит около 30%, а вице-президента Леонида Федуна — до 10%. Кроме того, глава компании отмечал, что в течение пяти лет "Лукойл" направит $2-3 млрд на buyback.
Совет директоров "Лукойла" одобрил погашение основной части казначейских акций компании, находящихся на балансе. Оставшиеся планируется использовать в программе мотивации ключевых работников. Ранее "Лукойл" рассматривал возможность продажи казначейских акций на рынке, в том числе на площадках Гонконга или Сингапура.
Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).
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