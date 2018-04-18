Ещё
Из Morgan Stanley уволился трейдер по имени Морган Стэнли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из Morgan Stanley уволился трейдер по имени Морган Стэнли 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Из банка Morgan Stanley уволился трейдер, который носит такое же имя — Морган Стэнли. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.
У Стэнли также есть второе имя — Адам. Он устроился работать в Morgan Stanley в 2012 г. после окончания Бостонского колледжа, следует из отчета Службы регулирования отрасли финансовых услуг. Представитель банка от комментариев отказался. Bloomberg попытался связаться со Стэнли в LinkedIn, но он не ответил на сообщения.
Morgan Stanley — крупная американская финансовая корпорация, одно из основных направлений — управление активами. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, но есть офисы в более чем 40 странах. По итогам I квартала 2018 г. чистая прибыль Morgan Stanley выросла на 38% год к году до $2,7 млрд, указано на сайте банка.
Ведомости: последние новости
«Ростех» перейдет на российский аналог SWIFT ФАС завела дело против «АвтоВАЗа» ПИК отложила размещение облигаций на 14 млрд рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT142
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США247
МИД обратился к россиянам с предупреждением28
В Кремле ответили на «план Авакова»207
Тест: Угадайте валюту по купюре8
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение