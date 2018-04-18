К 2019 году объём вложений в разработку нефти на шельфовых месторождениях может достичь рекорда за 13 лет

В 2019 году аналитики норвежской консалтинговой компании Rystad Energy прогнозируют «бум инвестиций» в добычу углеводородов на шельфе. Так, если нефтяные котировки закрепятся на уровне в $60—$70 за баррель, то объём вложений в отрасль может достигнуть рекордных за 13 лет $150 млрд Какие страны в таком случае займут лидирующие позиции в секторе ТЭК, и где морские проекты будут активно развиваться в долгосрочной перспективе — в материале RT.

Мировая нефтегазодобывающая отрасль может пережить бум добычи на шельфе. Об этом заявил партнёр норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Яранд Ристад на форуме «Нефтегаз-2018», который состоялся в Москве 17—18 апреля.

По данным Rystad Energy, минимальный объём инвестиций в морской шельф был зафиксирован в 2015 и 2016 годах — $30 млрд Крупнейшие игроки нефтегазодобывающей отрасли сократили инвестпрограммы на фоне низкой стоимости нефти. Обвал сырьевых котировок в 2014 году и сохранение невысоких цен на энергоресурсы в течение последних трёх лет также привели к падению активности в сфере геологоразведки.

По данным Bloomberg, в декабре 2015 года стоимость нефти эталонной марки Brent опускалась до $37,60 за баррель, обновив семилетний минимум. Начиная со второго квартала 2016 года, котировки на этот сорт закрепились в коридоре $50—$55 за баррель.

Однако в декабре 2017 года стоимость барреля Brent достигала $67. Таким образом, благодаря оживлению инвестактивности, отрасль может получить максимальные за последние 13 лет вложения в освоение морского шельфа, считают аналитики Rystad Energy. По прогнозам норвежских специалистов, при закреплении котировок на уровне $70 за баррель, инвестиции в морские проекты к 2019 году могут составить $150 млрд

«Когда цена на нефть высокая, растёт количество конкурентных компаний. Однако мы безусловно входим в период волатильности, это неизбежно. Но этого не надо бояться — положение наших компаний на этом конкурентном рынке очень хорошее», — резюмировал замминистра энергетики Павел Сорокин во время своего выступления на форуме.

В разговоре с RT директор Энергетического центра Московской школы управления «Сколково» Татьяна Митрова отметила, что цена на нефть на уровне $60—$70 за баррель — очень комфортная и это тот таргет, к которому стремились участники соглашения ОПЕК+.

Курс на север

Россия, В разговоре с RT генеральный директор «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев подчеркнул, что в условиях высоких цен на нефть лидерами инвестирования в морские проекты станут Катар США , а также ряд стран Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Однако наибольшим ресурсным потенциалом обладает арктический морской шельф. При этом наибольшая доля запасов приходится на российский участок шельфа — он оценивается в 80—90% от всего углеводородного запаса планеты, уточнил Рустам Танкаев.

В условиях высоких цен на нефть рентабельность арктических проектов вырастет. В результате Россия сможет составить конкуренцию Катару — мировому лидеру по экспорту сжиженного природного газа. На территории этой страны находится одно из крупнейших шельфовых газовых месторождений — Северное, где построены 8 перерабатывающих заводов с годовой мощностью 10 млн тонн каждый. Рустам Танкаев уточнил, что Россия в результате реализации своих СПГ-проектов через два года сможет производить до 79 млн тонн СПГ ежегодно.

При этом эксперт напомнил, что активная работа на морском шельфе ведётся также в Южной Америке — однако участки углеводородного рынка этого региона преимущественно средние по масштабу добычи. Шельфы Африки полностью изучены и обладают мелкими месторождениями, а запасы Северного моря в настоящий момент практически выработаны — производство газа на этой территории за последние десять лет упала вдвое. По этой причине Великобритания из экспортёра сырья стала четвёртым в Европе импортёром.

«Есть запасы на территории Азиатско-Тихоокеанского региона, однако они небольшие. Арктический шельф России является продолжением Западно-Сибирской континентальной нефтегазоносной провинции на север. Именно здесь стоит ожидать открытия крупных и гигантских месторождений. В целом, в результате притока инвестиций действительно серьёзные подвижки могут произойти именно на российском и американском шельфе», — прогнозирует Рустам Танкаев.

Согласно данным Института проблем нефти и газа РАН, по состоянию на 2009 год в акваториях морей и океанов разведано более 1,3 тыс. месторождений нефти и газа, из которых в разработке находилось около 300. Добычу нефти и газа на морских месторождениях ведут около 60 стран. Ежегодный объём производства в акваториях оценивается в 1 млрд тонн нефти и свыше 800 млрд кубометров газа.