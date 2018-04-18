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За последний год Евгений Куйвашев увеличил свой доход почти в 1,5 раза
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За последний год Евгений Куйвашев увеличил свой доход почти в 1,5 раза 

АиФ Урал 53 минуты назад
Фото: АиФ Урал
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о своих доходах за 2017 год. Сумма оказалась больше, чем в предыдущие годы губернаторства, об этом сообщает в среду, 18 апреля, «АиФ-Урал».
Согласно документации, за 2017 год глава региона Евгений Куйвашев заработал 5 млн 408 тыс. рублей. Прибыль его супруги составила почти 8 млн рублей. За губернатором числится две квартиры и еще одна находится у него в пользовании. Также Евгений Куйвашев владеет автоприцепом М3СА и гидроциклом VX 700.
При этом в 2016 году доход главы региона составил 3,3 млн рублей, а его супруги — почти 10 млн рублей. Отметим, что за все предыдущие годы губернаторства максимальный доход, задекларированный Куйвашевым, составил 5, 035 млн рублей. Такую сумму губернатору удалось заработать в 2012 году.
Напомним, на днях стало известно о том, сколько зарабатывают другие уральские чиновники. Так, самым богатым оказался первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов. За прошлый год он заработал 37,9 млн рублей. На втором месте оказался министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, его доход составил 7,9 млн рублей.
Сенатор Эдуард Россель в прошлом году заработал 11 млн 969 тыс. рублей, а Аркадий Чернецкий — 7,3 млн рублей.
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