За последний год Евгений Куйвашев увеличил свой доход почти в 1,5 раза

Согласно документации, за 2017 год глава региона Евгений Куйвашев заработал 5 млн 408 тыс. рублей. Прибыль его супруги составила почти 8 млн рублей. За губернатором числится две квартиры и еще одна находится у него в пользовании. Также Евгений Куйвашев владеет автоприцепом М3СА и гидроциклом VX 700.

При этом в 2016 году доход главы региона составил 3,3 млн рублей, а его супруги — почти 10 млн рублей. Отметим, что за все предыдущие годы губернаторства максимальный доход, задекларированный Куйвашевым, составил 5, 035 млн рублей. Такую сумму губернатору удалось заработать в 2012 году.