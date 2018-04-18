Как успокоить инвесторов во время волатильности? Платить наличные!

Во время роста процентных ставок, оживления волатильности на рынке акций и усиления политических рисков многие инвесторы находят утешение в дивидендах.

Нестабильные рыночные перспективы означают, что способность компаний выплачивать денежные средства в форме обратных выкупов акций или дивидендов имеет первостепенное значение для акционеров, пишет Dow Jones.

В 2018 году мировые фондовые индексы пока не смогли повторить сильную динамику прошлого года, несмотря на продолжающийся экономический рост. С начала года индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average подросли на 1%, тогда как зарубежные фондовые индикаторы — европейский Stoxx Europe 600 и японский Nikkei Stock Average — потеряли 2,6% и 4% соответственно.

Учитывая внезапный приток средств у американских фирм после существенного снижения налоговой ставки в середине 9-летнего цикла экономического подъема и фундаментальные показатели в Европе, которые сейчас лучше, чем были большую часть последнего десятилетия, инвесторы все больше склонны рассчитываться на щедрость компаний и повышение доходности.

"Сейчас на рынке сложилась такая ситуация, когда следует быть очень острожными, причем акции высокодоходных компаний сулят инвесторам привлекательный доход", — говорит Эммануэль Хауптманн, фондовый управляющий в RAM Active Investments.

В анализе JPMorgan сообщается, что в 2018 году дивиденды повысят примерно 71% крупных публичных компаний США и 83% аналогичных фирм Европы, что является самым высоким показателем по меньшей мере за последние 10 лет.

Согласно обновленным оценкам аналитиков на следующие 12 месяцев, годовой темп роста дивидендов на акцию составит около 8% для компаний из базы расчета S&P 500 и 6% для компаний из базы расчета Euro Stoxx 50. Это самые быстрые темпы роста с начала 2016 года и начала 2015 года соответственно.

Откат фондовых индексов в феврале и марте означает, что дивиденды выглядят значительнее по сравнению с ценой акций компаний. Такое соотношение называется дивидендная доходность. Сейчас для акций из базы расчета S&P 500 дивидендная доходность составляет 2,1%, повысившись с 1,8% в январе. Дивидендная доходность Euro Stoxx 50 равняется 3,8%, это максимум с декабря 2016 года.

Обратные выкупы акций — еще один способ для компаний выплатить средства акционерам — по расчетам, тоже повысятся. Согласно JPMorgan, в 2018 году объем выкупа акций в США увеличится до 800 млрд долларов с 530 млрд долларов в прошлом году. С учетом выкупов доходность американских и европейских акций составит порядка 5%, говорят инвесторы.