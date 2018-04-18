Ещё
Прибыль «РЖД» по МСФО в 2017 г. выросла в 14 раз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прибыль «РЖД» по МСФО в 2017 г. выросла в 14 раз 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 18 апреля — «Вести. Экономика». Чистая прибыль холдинга «РЖД» за 2017 г. по МСФО составила 139,7 млрд руб. по сравнению с 10,3 млрд руб. за 2016 г., сообщила сегодня железнодорожная госкомпания.
"Такой рост вызван как улучшением результатов операционной деятельности, так и снижением отрицательного эффекта от обесценения основных средств по итогам года, — пояснили в компании. — Существенное снижения убытков от обесценения основных средств в 2017 г. связано со стабилизацией долгосрочных прогнозов деятельности холдинга, в том числе принятием правительством России решения о введении долгосрочной тарифной политики ОАО «РЖД» до 2025 г. ". Объем капитальных вложений холдинга РЖД в 2017 г. достиг 528,7 млрд руб. по сравнению с 450,9 млрд руб. годом ранее. Несмотря на значительный рост инвестиционной программы и увеличение объема долговой нагрузки по холдингу с 942 млрд руб. до 1,1 трлн руб., соотношение чистого долга к EBITDA на 31 декабря 2017 г. составило 1,97х, что практически соответствует 2016 г. (1,94х). Показатель покрытия процентных расходов, который рассчитывается как соотношение EBITDA к чистым процентным расходам (с учетом капитализируемых процентов) в 2017 г. увеличился с 5,4х до 6,4х. Доходы от предоставления логистических услуг дочерней группы GEFCO в евро выросли на 5,1% до 4,442 млрд евро. Консолидированная финансовая отчетность группы компаний ОАО «РЖД» (далее — холдинг) по международным стандартам финансово отчетности (МСФО) учитывает результаты деятельности 194 дочерних компаний.
Вести.Ru: последние новости
СМИ: "Волга-Днепр" прекратит перевозку грузов НАТО 33 батона: Роскачество нашло бромистый хлеб Мантуров: поддержим подпавшие под санкции компании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT134
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США241
МИД обратился к россиянам с предупреждением25
В Кремле ответили на «план Авакова»207
Тест: Угадайте валюту по купюре7
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение