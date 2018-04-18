Прибыль «РЖД» по МСФО в 2017 г. выросла в 14 раз 

Москва, 18 апреля — «Вести. Экономика». Чистая прибыль холдинга «РЖД» за 2017 г. по МСФО составила 139,7 млрд руб. по сравнению с 10,3 млрд руб. за 2016 г., сообщила сегодня железнодорожная госкомпания.
"Такой рост вызван как улучшением результатов операционной деятельности, так и снижением отрицательного эффекта от обесценения основных средств по итогам года, — пояснили в компании. — Существенное снижения убытков от обесценения основных средств в 2017 г. связано со стабилизацией долгосрочных прогнозов деятельности холдинга, в том числе принятием правительством России решения о введении долгосрочной тарифной политики ОАО «РЖД» до 2025 г. ". Объем капитальных вложений холдинга РЖД в 2017 г. достиг 528,7 млрд руб. по сравнению с 450,9 млрд руб. годом ранее. Несмотря на значительный рост инвестиционной программы и увеличение объема долговой нагрузки по холдингу с 942 млрд руб. до 1,1 трлн руб., соотношение чистого долга к EBITDA на 31 декабря 2017 г. составило 1,97х, что практически соответствует 2016 г. (1,94х). Показатель покрытия процентных расходов, который рассчитывается как соотношение EBITDA к чистым процентным расходам (с учетом капитализируемых процентов) в 2017 г. увеличился с 5,4х до 6,4х. Доходы от предоставления логистических услуг дочерней группы GEFCO в евро выросли на 5,1% до 4,442 млрд евро. Консолидированная финансовая отчетность группы компаний ОАО «РЖД» (далее — холдинг) по международным стандартам финансово отчетности (МСФО) учитывает результаты деятельности 194 дочерних компаний.