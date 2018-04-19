Чистая прибыль «Зетта Страхования» в 2017 году составила 697 млн рублей по МСФО

Чистая прибыль компании «Зетта Страхование» за 2017 год по МСФО составила 697 млн рублей, что превышает аналогичный показатель 2016-го в 2,5 раза, сообщили в пресс-службе страховщика.

Чистые активы компании на конец 2017 года превысили 2 млрд рублей, сумма собранной страховой премии увеличилась на 6,2%.

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«В 2017 году компании удалось добиться оптимального баланса страхового портфеля — впервые доля немоторных видов страхования превысила доли каско и ОСАГО (39% против 34% и 28% соответственно). Одновременно «Зетта Страхование» продемонстрировала высокую эффективность управления бизнесом в условиях падения рынка. Компании удалось нарастить долю рынка в сегменте каско и в два раза превысить среднерыночные значения в сегменте страхования имущества физических лиц», — отмечается в релизе.