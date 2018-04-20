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Чистая прибыль «Мостотреста» по МСФО в 2017 году снизилась в 1,7 раза
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Чистая прибыль «Мостотреста» по МСФО в 2017 году снизилась в 1,7 раза 

Прайм 30 минут назад
Фото: Вести.Ru
Чистая прибыль "Мостотреста" по МСФО в 2017 году сократилась в 1,7 раза в годовом выражении, до 3 миллиардов рублей, следует из отчета компании.
Выручка компании увеличилась на 18,6% и составила 207,8 миллиарда рублей.
"Мостотрест" — диверсифицированная компания в сфере инфраструктурного строительства. Основными направлениями бизнеса группы являются строительство и реконструкция мостов (в том числе автодорожных, железнодорожных и городских), автомобильных дорог, а также других объектов транспортной инфраструктуры; оказание услуг по содержанию, ремонту и управлению автомобильными дорогами.
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