Чистая прибыль «Мостотреста» по МСФО в 2017 году снизилась в 1,7 раза

Чистая прибыль "Мостотреста" по МСФО в 2017 году сократилась в 1,7 раза в годовом выражении, до 3 миллиардов рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании увеличилась на 18,6% и составила 207,8 миллиарда рублей.

"Мостотрест" — диверсифицированная компания в сфере инфраструктурного строительства. Основными направлениями бизнеса группы являются строительство и реконструкция мостов (в том числе автодорожных, железнодорожных и городских), автомобильных дорог, а также других объектов транспортной инфраструктуры; оказание услуг по содержанию, ремонту и управлению автомобильными дорогами.