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Назван самый прибыльный смартфон
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Назван самый прибыльный смартфон 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: globallookpress.com
Продажи iPhone X по итогам четвертого квартала 2017 года стали самыми прибыльными гаджетами для отрасли производства мобильных телефонов. При этом модель поступила в продажу в ноябре — всего за два месяца до завершения квартала. Об этом пишет портал Counterpoint.
«Только iPhone X обеспечил 21 процент доходов индустрии и 35 процентов прибыли отрасли в течении [четвертого] квартала», — заявил аналитик Couterpoint Карн Чаухан (Karn Chauhan).
По данным портала, в целом в последнем квартале 2017 года мировые доходы от продаж мобильных телефонов снизились на один процент по сравнению с уровнем 2016 года. Однако Apple удалось увеличить прибыль на один процент. По итогам отчетного периода американская компания осталась самой прибыльной маркой смартфонов — на ее долю пришлось около 86 процентов прибыли по отрасли.
Аналитики Counterpoint прогнозируют, что прибыль Apple в дальнейшем будет расти, поскольку модели iPhone занимают восемь из десяти позиций в рейтинге самых продаваемых смартфонов (оставшиеся места заняли смартфоны Samsung Galaxy Note 8 и Samsung Galaxy S8 Plus). В частности, по данным портала, iPhone 7 и iPhone 6 все еще приносят больше прибыли, чем некоторые из последних Android-флагманов от ведущих китайских производителей.
В конце января 2018 года стало известно, что Apple решила сократить заказ на производство iPhone X в связи со слабым спросом на смартфон в период рождественских и новогодних праздников.
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