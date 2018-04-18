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Центробанк повысил стоимость доллара и евро на 19 апреля
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Центробанк повысил стоимость доллара и евро на 19 апреля 

Свободная пресса 44 минуты назад
Центральный банк РФ опубликовал курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 19 апреля. И доллар, и евро после сильного снижения накануне были повышены в цене.
По данным регулятора, во четверг стоимость доллара составит 61,5539 рубля, что на 41 копейку больше курса доллара, который был заявлен на среду, 18 апреля.
В свою очередь, заметно вырос и курс евро. Центробанк оценил европейскую валюту в 76,0868 рубля, и это больше курса евро в среду на 24 копейки.
Ранее «СП» сообщала, что курс доллара сегодня, утром 18 апреля, вырос на открытии торгов на Московской бирже до уровня 61,89 рубля, а курс евро — до 76,4 рубля.
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