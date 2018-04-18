Центробанк повысил стоимость доллара и евро на 19 апреля

Центральный банк РФ опубликовал курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 19 апреля. И доллар, и евро после сильного снижения накануне были повышены в цене.

По данным регулятора, во четверг стоимость доллара составит 61,5539 рубля, что на 41 копейку больше курса доллара, который был заявлен на среду, 18 апреля.

В свою очередь, заметно вырос и курс евро. Центробанк оценил европейскую валюту в 76,0868 рубля, и это больше курса евро в среду на 24 копейки.

Ранее «СП» сообщала, что курс доллара сегодня, утром 18 апреля, вырос на открытии торгов на Московской бирже до уровня 61,89 рубля, а курс евро — до 76,4 рубля.