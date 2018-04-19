Ещё
Центробанк понизил доллар и евро в цене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центробанк понизил доллар и евро в цене 

Свободная пресса 2 часа назад
Центральный банк РФ опубликовал курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 20 апреля. И доллар, и евро были понижены в цене.
По данным регулятора, в пятницу стоимость доллара составит 60,8583 рубля, что на 70 копеек ниже курса доллара, который был заявлен на среду, 18 апреля.
В свою очередь, подешевел и евро. Центробанк оценил европейскую валюту в 75,4034 рубля, и это меньше курса евро в четверг на 68 копеек.
Ранее «СП» сообщала, что курс доллара сегодня, утром 19 апреля, снизился на открытии торгов на Московской бирже до уровня 60,84 рубля, а курс евро вырос — до 75,34 рубля.
Новости экономики: Стало известно, насколько подорожает газ и электричество с 1 июля
Свободная пресса: последние новости
Спилберг первым в истории кино заработал свыше 10 млрд долларов Трамп уже сумел привлечь 28 млн долларов на свою новую избирательную кампанию Обвал рубля: Цены взлетят вслед за долларом
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии66
В Москве загорелся ТЦ23
РФ потребовала от США компенсаций88
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии80
Центральная Россия покроется снегом16
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
04:06
В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
Шоу-бизнес
10:14
Радиоточкам нашли новое применение
Общество
01:05
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии
Ближний Восток В мире
03:08
Москвичей напоят лучшим кофе
Новости Москвы
00:58
Билан пошутил про подаренную ему реку
Шоу-бизнес
05:14
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение