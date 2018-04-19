Центробанк понизил доллар и евро в цене

Центральный банк РФ опубликовал курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 20 апреля. И доллар, и евро были понижены в цене.

По данным регулятора, в пятницу стоимость доллара составит 60,8583 рубля, что на 70 копеек ниже курса доллара, который был заявлен на среду, 18 апреля.

В свою очередь, подешевел и евро. Центробанк оценил европейскую валюту в 75,4034 рубля, и это меньше курса евро в четверг на 68 копеек.

Ранее «СП» сообщала, что курс доллара сегодня, утром 19 апреля, снизился на открытии торгов на Московской бирже до уровня 60,84 рубля, а курс евро вырос — до 75,34 рубля.

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