Голландская пивоваренная компания Heineken назвала Россию одним из ключевых рынков роста продаж своей продукции, следует из отчета предприятия за I квартал 2018 года.
«Объем продаж Heineken в первом квартале вырос на 8,1%. Ключевые рынки, поспособствовавшие росту спроса — Россия, Бразилия, ЮАР, Нигерия, Италия, Мексика и Вьетнам. В России продажи выросли более чем на 10%», — отмечается в документе.
Чистая прибыль компании за отчетный период сократилась на 11,2% и составила €260 млн Heineken — крупнейшая пивоваренная компания в Нидерландах. Основана в 1864 году. Капитализация Heineken составляет €50,45 млрд
Компании принадлежат бренды Heineken, Amstel, Zlaty Bazant, Krusovice, Konigsberg, «Бочкарев», «Охота крепкое», «Три медведя», «Степан Разин», «Жигулевское» и ряд других торговых марок.