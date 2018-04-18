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Heineken назвала Россию одним из ключевых рынков роста продаж
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Heineken назвала Россию одним из ключевых рынков роста продаж 

Rambler News Service 51 минуту назад
Голландская пивоваренная компания Heineken назвала Россию одним из ключевых рынков роста продаж своей продукции, следует из отчета предприятия за I квартал 2018 года.
«Объем продаж Heineken в первом квартале вырос на 8,1%. Ключевые рынки, поспособствовавшие росту спроса — Россия, Бразилия, ЮАР, Нигерия, Италия, Мексика и Вьетнам. В России продажи выросли более чем на 10%», — отмечается в документе.
Чистая прибыль компании за отчетный период сократилась на 11,2% и составила €260 млн  Heineken — крупнейшая пивоваренная компания в Нидерландах. Основана в 1864 году. Капитализация Heineken составляет €50,45 млрд
Компании принадлежат бренды Heineken, Amstel, Zlaty Bazant, Krusovice, Konigsberg, «Бочкарев», «Охота крепкое», «Три медведя», «Степан Разин», «Жигулевское» и ряд других торговых марок.
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