К концу года доходы IBM от сегмента кибербезопасности превысят $1 млрд, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Компания IBM отчиталась за 1-й квартал 2018 года прибылью в $2,27 млрд ($2,45 на акцию), что оказалось лучше ожиданий рынка. Однако маржинальность бизнеса по-прежнему ухудшается, и это не радует инвесторов.

Доходы компании выросли на 5,1%, до $19,07 млрд, но если исключить влияние валютных курсов, то показатель практически не изменился. Доллар в отчетном периоде слабел, что было на руку IBM, но с ужесточением монетарной политики ФРС тенденция может поменяться, и в этом случае компания столкнется с падением выручки.

Валовая маржа и маржа чистой прибыли снизились на 0,4% — до 43,7% и 11,9% соответственно. Ухудшение показателей рентабельности продолжается уже несколько лет, однако сейчас темпы их снижения замедлились. Мы считаем, что развитие новых направлений поможет переломить негативную тенденцию и к концу года рентабельность начнет восстанавливаться. Компания в последнее время много инвестировала в новые сервисы, которые начинают приносить доходы. Теперь же потребность в крупных вложениях начнет уменьшаться, что положительно скажется на рентабельности. Мы ожидаем увеличения валовой маржи до 47% и маржи чистой прибыли — до 14% уже концу 2018-го.

Стратегические инициативы, или новые направления бизнеса, в том числе облачные технологии, показали рост прибыли на 10%. Их доля в структуре доходов по сравнению с прошлым кварталом увеличилась на 1%, до 47%. Мы прогнозируем расширение этой доли до 50% к концу текущего года. Пока же рост доходов в большей степени обеспечивают традиционные для IBM направления: продажи компьютерной техники и инфраструктурные решения.

Стоит отдельно отметить повышение на 65% доходов услуг, связанных с обеспечением компьютерной безопасности, что свидетельствует об усилении спроса в этом сегменте из-за крупных кибератак. Мы ожидаем, что к концу года доходы этого сегмента превысят $1 млрд и останутся самым быстрорастущим направлением. Вместе с тем поступления от облачных решений в январе-марте 2018-го увеличились лишь на 14%, тогда как в 2017-м средний темп роста превышал 20%. Вполне вероятно, что IBM продолжит следовать стратегии по приобретению небольших компаний для развития облачного направления.

Отчет IBM не воодушевил рынок из-за того, что зафиксировал продолжающееся снижение рентабельности. Компании предстоит большая работа по улучшению этих показателей. Мы ожидаем, что на торгах 18 апреля акции откроются снижением и могут в течение дня потерять около 3%, закрывшись у отметки $155.