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Инвестор из Германии профинансирует проект НПЗ под Новосибирском стоимостью 80 млрд рублей
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Инвестор из Германии профинансирует проект НПЗ под Новосибирском стоимостью 80 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Немецкая компания, название которой руководство завода не раскрывает, выступит новым инвестором строительства нефтеперерабатывающего завода «Барабинский» в Новосибирской области. Из-за падения курса рубля проект подорожал до 80 млрд рублей, хотя ранее оценивался в 50. Об этом сообщил в среду ТАСС генеральный директор компании «НПЗ Барабинский», реализующей проект, Александр Осьминин.
"У проекта теперь новый инвестор — немецкая компания, с которой мы уже подписали контракт на финансирование проекта, итоговую стоимость которого мы теперь оцениваем в 80 млрд рублей, так как с предыдущей оценки (50 млрд) успело все подорожать из-за колебаний курса рубля", — сказал Осьминин.
Ранее планировалось, что швейцарская финансовая компания BFB Engineering AG профинансирует строительство завода, однако Осьминин уточнил, что с этим инвестором компания более не работает из-за санкций.
По его словам, сейчас завод находится в стадии проектирования. В мае на площадке начнутся подготовительные работы, а осенью компания планирует получить разрешение на строительство и уже к концу года приступить к стройке, рассчитанной на 3 года. Кроме того, компания планирует построить микрорайон для рабочих завода, состоящий из 10 девятиэтажных домов.
Собеседник агентства также добавил, что НПЗ «Барабинский» станет безотходным производством, где будет производиться переработка нефтешлама, а попутный нефтяной газ будет улавливаться и отправляться на переработку в регенерацию. Всего завод планирует выпускать 3 млн тонн нефтепродуктов, который сможет закрывать примерно 10% процентов потребности в нефтепродуктах Новосибирской области.
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