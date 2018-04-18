Инвестор из Германии профинансирует проект НПЗ под Новосибирском стоимостью 80 млрд рублей

НОВОСИБИРСК , 18 апреля. / ТАСС /. Немецкая компания, название которой руководство завода не раскрывает, выступит новым инвестором строительства нефтеперерабатывающего завода «Барабинский» в Новосибирской области . Из-за падения курса рубля проект подорожал до 80 млрд рублей, хотя ранее оценивался в 50. Об этом сообщил в среду ТАСС генеральный директор компании «НПЗ Барабинский», реализующей проект, Александр Осьминин.

"У проекта теперь новый инвестор — немецкая компания, с которой мы уже подписали контракт на финансирование проекта, итоговую стоимость которого мы теперь оцениваем в 80 млрд рублей, так как с предыдущей оценки (50 млрд) успело все подорожать из-за колебаний курса рубля", — сказал Осьминин.

Ранее планировалось, что швейцарская финансовая компания BFB Engineering AG профинансирует строительство завода, однако Осьминин уточнил, что с этим инвестором компания более не работает из-за санкций.

По его словам, сейчас завод находится в стадии проектирования. В мае на площадке начнутся подготовительные работы, а осенью компания планирует получить разрешение на строительство и уже к концу года приступить к стройке, рассчитанной на 3 года. Кроме того, компания планирует построить микрорайон для рабочих завода, состоящий из 10 девятиэтажных домов.

Собеседник агентства также добавил, что НПЗ «Барабинский» станет безотходным производством, где будет производиться переработка нефтешлама, а попутный нефтяной газ будет улавливаться и отправляться на переработку в регенерацию. Всего завод планирует выпускать 3 млн тонн нефтепродуктов, который сможет закрывать примерно 10% процентов потребности в нефтепродуктах Новосибирской области.