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Группа «Черкизово» подтвердила свое лидерство по производству комбикормов
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Группа «Черкизово» подтвердила свое лидерство по производству комбикормов 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
«Группа Черкизово», крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, заняла первое место в рейтинге крупнейших производителей комбикормов в России в 2017 году по версии журнала «Агроинвестор».
Группа «Черкизово» в 2017 году произвела суммарно почти 1,7 млн тонн комбикормов. Этот показатель превышает прошлогодние объемы производства на 7,1%, или на 80 тысяч тонн. Такая динамика связана с расширением сегментов птицеводства и свиноводства. Компания вышла на первое место в стране по производству мяса птицы — бройлеров и индейки, достигнув показателей в 653,6 тысячи тонн в живом весе. И поднялась с третьего на второе место в рейтинге производителей свинины, увеличив объемы до 211,75 тысячи тонн.
Восемь комбикормовых заводов Группы «Черкизово» расположены в Московской, Липецкой, Воронежской, Пензенской и Брянской областях. Их суммарная проектная мощность превышает 2,6 млн тонн в год. Заводы на 100% обеспечивают потребности птицеводческого и свиноводческого сегментов Группы в комбикормах. В структуре производства в 2017 году 66% пришлось на комбикорма для птицы и 33% — для свиней.
В третий ежегодный рейтинг крупнейших российских производителей комбикормов, подготовленный журналом «Агроинвестор», вошли 20 компаний. Суммарно они произвели почти 12,8 млн тонн кормов, что на 1 млн тонн превышает показатели 2016 года. Это 46% от всего объема выпуска комбикормов в стране. Тройка лидеров по итогам прошлого года осталась неизменной.
Cтремление животноводческих компаний снизить зависимость от покупных кормов способствует развитию комбикормовой отрасли в последние годы. Сегмент остается привлекательным для крупных агрохолдингов с полным производственным циклом. Так, собственные мощности и современные технологии производства позволяют Группе «Черкизово» контролировать издержки и обеспечивать высокое качество и биобезопасность готовой продукции.
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