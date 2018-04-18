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Morgan Stanley в I квартале увеличил чистую прибыль на 38%
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Morgan Stanley в I квартале увеличил чистую прибыль на 38% 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Чистая прибыль Morgan Stanley, приходящаяся на держателей акций банка, по итогам первого квартала 2018 года увеличилась на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила рекордные 2,668 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация.
Разводненная прибыль на акцию составила 1,45 доллара против 1 доллара в первом квартале 2017 года. Консолидированная чистая выручка Morgan Stanley по итогам отчетного периода составила рекордные 11,077 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении на 14%.
"Мы достигли очень сильных результатов в этом квартале с рекордными показателями по выручке и чистой прибыли… Каждое из наших подразделений продемонстрировало хорошие успехи", — прокомментировал результаты гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман (James P. Gorman).
Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности — доверительное управление активами. Финансовая компания действует на территории более 40 стран.
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