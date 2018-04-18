Telegraph: в самолетах могут появиться стоячие места

Итальянская фирма разработала дизайн стоячих мест для самолетов. Об этом сообщает The Telegraph.

Как стало известно, работа над данным проектом велась с 2010 года. Усовершенствованную модель представили на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге.

Производители отметили, что подобные кресла позволят "уплотнить рассадку", поскольку они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20%.

В фирме подчеркнули, что их "кресла" будут пользоваться спросом у авиакомпаний для перелетов на небольшие расстояния. Также на разработку могут обратить внимание бюджетные авиаперевозчики.

На данный момент указанным продуктом заинтересовалась колумбийская авиакомпания и ирландский лоукостер.