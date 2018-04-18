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Новикомбанк повышает ставки по вкладам в долларах
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Решена судьба российских банков в SWIFT
Решена судьба российских банков в SWIFT

Новикомбанк повышает ставки по вкладам в долларах 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Новикомбанк улучшает условия по всем срочным вкладам в долларах США. C 18 апреля 2018 года банк увеличивает размер процентной ставки и период размещения.
Повышение процентных ставок по срочным вкладам в долларах США составляет от + 0,25 до 1,30%, сообщили в пресс-службе банка. В частности, срочный вклад в долларах по линейке «Капитал» принесет доходность до 2,5% годовых в зависимости от суммы и срока вклада (вместо максимальной ставки 1,10% ранее).
По вкладам линейки «Капитал» предоставлена также возможность разместить денежные средства в долларах США на более длительный срок (максимум до трех лет).
Новикомбанк пересмотрел и максимальную процентную ставку по вкладам в рублях. Без изменений остались процентные ставки по вкладам наиболее популярных линеек «Рост» и «Комфорт». При этом банк скорректировал процентную ставку по вкладам в рублях линейки «Капитал» в сторону незначительного понижения.
«Развитие розничного бизнеса является одним из приоритетных направлений в деятельности Новикомбанка, ориентированного на комплексное обслуживание предприятий реального сектора экономики. Постоянно работая над улучшением качества услуг, мы рады предложить клиентам наиболее выгодные условия размещения денежных средств», — отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
АО АКБ «Новикомбанк» входит в топ-30 крупнейших российских банков по активам на 1 января 2018 года согласно отчетности, опубликованной на сайте ЦБ РФ. Приоритетным направлением деятельности банка является финансирование российских промышленных предприятий, в том числе предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Одним из крупнейших акционеров Новикомбанка является Госкорпорация Ростех.
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