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Новикомбанк повышает ставки по вкладам в долларах США
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Новикомбанк повышает ставки по вкладам в долларах США 

ТАСС 1 час назад
Фото: Ростех
Новикомбанк улучшает условия по всем срочным вкладам в долларах США. C 18 апреля 2018 года Банк увеличивает размер процентной ставки и период размещения.
В частности, срочный вклад в долларах США по линейке «Капитал» принесет доходность до 2,5% годовых в зависимости от суммы и срока вклада (вместо максимальной ставки 1,10% ранее). Повышение процентных ставок по срочным вкладам в долларах США составляет от + 0,25 до 1,30%.
По вкладам линейки «Капитал» предоставлена также возможность разместить денежные средства в долларах США на более длительный срок (максимум до трех лет).
Новикомбанк пересмотрел и максимальную процентную ставку по вкладам в рублях. Без изменений остались процентные ставки по вкладам наиболее популярных линеек «Рост» и «Комфорт». При этом Банк скорректировал процентную ставку по вкладам в рублях линейки «Капитал» в сторону незначительного понижения.
"Развитие розничного бизнеса является одним из приоритетных направлений в деятельности Новикомбанка, ориентированного на комплексное обслуживание предприятий реального сектора экономики. Постоянно работая над улучшением качества услуг, мы рады предложить клиентам наиболее выгодные условия размещения денежных средств", — отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
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