Новикомбанк повышает ставки по вкладам в долларах США

Новикомбанк улучшает условия по всем срочным вкладам в долларах США. C 18 апреля 2018 года Банк увеличивает размер процентной ставки и период размещения.

В частности, срочный вклад в долларах США по линейке «Капитал» принесет доходность до 2,5% годовых в зависимости от суммы и срока вклада (вместо максимальной ставки 1,10% ранее). Повышение процентных ставок по срочным вкладам в долларах США составляет от + 0,25 до 1,30%.

По вкладам линейки «Капитал» предоставлена также возможность разместить денежные средства в долларах США на более длительный срок (максимум до трех лет).

Новикомбанк пересмотрел и максимальную процентную ставку по вкладам в рублях. Без изменений остались процентные ставки по вкладам наиболее популярных линеек «Рост» и «Комфорт». При этом Банк скорректировал процентную ставку по вкладам в рублях линейки «Капитал» в сторону незначительного понижения.