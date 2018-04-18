Минфин опубликовал рейтинг крупнейших налогоплательщиков Кировской области

По итогам исполнения бюджета области за I квартал 2018 года министерством финансов области обновлен рейтинг 20-ти крупнейших налогоплательщиков области.

При формировании рейтинга учитывались перечисления в бюджет области налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, транспортного налога и налога на имущество организаций.

В целом крупнейшими налогоплательщиками в I квартале 2018 года перечислено в бюджет области более 2 млрд рублей.

В рейтинг вошли следующие налогоплательщики (в порядке убывания по объему перечисленных налогов):

АО по производству пива и безалкогольных напитков «Вятич»;

АО „Завод „СЕЛЬМАШ“

АО „Омутнинский металлургический завод“;

ОАО „Кирскабель“;

ООО ПК „Киров Тайр“;

ПАО „Кировский завод „Маяк“;

Филиал ООО „ГалоПолимер Кирово-Чепецк“;

ООО „Роксэт-С“;

АО „Газпром газораспределение Киров“;

ООО „Кировспецмонтаж“;

Фото — novosti33.ru