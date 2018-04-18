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Минфин опубликовал рейтинг крупнейших налогоплательщиков Кировской области
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Минфин опубликовал рейтинг крупнейших налогоплательщиков Кировской области 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
По итогам исполнения бюджета области за I квартал 2018 года министерством финансов области обновлен рейтинг 20-ти крупнейших налогоплательщиков области.
При формировании рейтинга учитывались перечисления в бюджет области налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, транспортного налога и налога на имущество организаций.
В целом крупнейшими налогоплательщиками в I квартале 2018 года перечислено в бюджет области более 2 млрд рублей.
В рейтинг вошли следующие налогоплательщики (в порядке убывания по объему перечисленных налогов):
Филиал ПАО «Сбербанк России»;
Филиал ОАО «Российские железные дороги»;
Филиал АО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»;
Филиал ПАО «ГАЗПРОМ»;
АО по производству пива и безалкогольных напитков «Вятич»;
АО «Вятское машиностроительное предприятие „АВИТЕК“;
АО „Завод „СЕЛЬМАШ“
Филиал „Кировэнерго“ ПАО „МРСК Центра и Приволжья“;
АО „Омутнинский металлургический завод“;
АО „Электромашиностроительный завод „ЛЕПСЕ“;
ОАО „Кирскабель“;
ООО ПК „Киров Тайр“;
Филиал ПАО „Т ПЛЮС“;
ПАО „Кировский завод „Маяк“;
Филиал ООО „ГалоПолимер Кирово-Чепецк“;
ООО „Роксэт-С“;
АО КБ „Хлынов“;
АО „Газпром газораспределение Киров“;
ООО „Кировспецмонтаж“;
Филиал ОАО „Мобильные телесистемы“.
Фото — novosti33.ru
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