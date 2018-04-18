Очередная компания с Уолл-стрит понизила таргет для акций McDonalds

Investing.com — Stephens стала одной из череды компаний с Уолл-стрит, которая понизила прогноз стоимости для акций McDonalds на фоне замедления роста продаж.

Фирма снизила 12-месячный целевой уровень для акций со $185 до $170 за акцию, заявив, что продажи в 2018 году вырастут на 2%. Это ниже согласованного прогноза в 2,9%.

Stephens также понизил рейтинг с категории «опережающих рынок» до категории «наравне с рынком».

Компании с Уолл-стрит утверждают, что недавний сильный рост продаж гиганта фаст-фуда «не следует считать нормой», потому что это было совокупным результатом нескольких успешных инициатив.

RBC Capital Markets и Bank of America (NYSE:BAC) понизили свои таргеты в марте, выразив озабоченность по поводу медленного запуска нового меню McDonalds.

Акции McDonalds в этом году упали на 2%, но за последние 12 месяцев выросли на 22%.