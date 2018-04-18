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Очередная компания с Уолл-стрит понизила таргет для акций McDonalds
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Очередная компания с Уолл-стрит понизила таргет для акций McDonalds 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Stephens стала одной из череды компаний с Уолл-стрит, которая понизила прогноз стоимости для акций McDonalds на фоне замедления роста продаж.
Фирма снизила 12-месячный целевой уровень для акций со $185 до $170 за акцию, заявив, что продажи в 2018 году вырастут на 2%. Это ниже согласованного прогноза в 2,9%.
Stephens также понизил рейтинг с категории «опережающих рынок» до категории «наравне с рынком».
Компании с Уолл-стрит утверждают, что недавний сильный рост продаж гиганта фаст-фуда «не следует считать нормой», потому что это было совокупным результатом нескольких успешных инициатив.
RBC Capital Markets и Bank of America (NYSE:BAC) понизили свои таргеты в марте, выразив озабоченность по поводу медленного запуска нового меню McDonalds.
Акции McDonalds в этом году упали на 2%, но за последние 12 месяцев выросли на 22%.
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