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Почти 114 млрд руб выделят на капстроительство в интересах Минобороны РФ
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Почти 114 млрд руб выделят на капстроительство в интересах Минобороны РФ 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Почти 114 млрд рублей будет выделено в 2018 году на капитальное строительство в интересах министерства обороны России, доложил в среду министру обороны Сергею Шойгу на Едином дне приемки военной продукции замглавы военного ведомства Тимур Иванов.
"В текущем году на цели капитального строительства в интересах Минобороны России предусмотрено 113,9 млрд рублей. Значительный объем финансирования — 93,9 млрд рублей, или 82% — приходится на объекты специального (военного) назначения", — отметил Иванов.
Таким образом, уточнил он, из общего количества объектов 3285 зданий и сооружений объектов специального, военного назначения (92%) — это стартовые позиции, объекты аэродромной сети, парковые технические зоны, причальные комплексы, арсеналы и полигоны; 288 зданий и сооружений социальной инфраструктуры (6%) — объекты образования, медицинские, санаторно-курортные, культурно-досуговые и спортивные; 76 объектов (или 2%) — объекты жилья.
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