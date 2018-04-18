Почти 114 млрд руб выделят на капстроительство в интересах Минобороны РФ

"В текущем году на цели капитального строительства в интересах Минобороны России предусмотрено 113,9 млрд рублей. Значительный объем финансирования — 93,9 млрд рублей, или 82% — приходится на объекты специального (военного) назначения", — отметил Иванов.

Таким образом, уточнил он, из общего количества объектов 3285 зданий и сооружений объектов специального, военного назначения (92%) — это стартовые позиции, объекты аэродромной сети, парковые технические зоны, причальные комплексы, арсеналы и полигоны; 288 зданий и сооружений социальной инфраструктуры (6%) — объекты образования, медицинские, санаторно-курортные, культурно-досуговые и спортивные; 76 объектов (или 2%) — объекты жилья.