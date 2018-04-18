Матвиенко призвала «донастроить» подходы к формированию «модельных бюджетов»

«Замечу, что многие регионы ставят под сомнение точность этого нового инструмента», — пояснила спикер Совета Федерации. Валентина Матвиенко указала на то, что Мурманская область входит в число регионов-лидеров по качеству управления финансами и открытости бюджетных данных.