Матвиенко призвала «донастроить» подходы к формированию «модельных бюджетов» 

Необходимо проработать возможность «донастройки» подходов к формированию «модельных» бюджетов. Такое мнение в ходе «часа Мурманской области» на пленарном заседании высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Замечу, что многие регионы ставят под сомнение точность этого нового инструмента», — пояснила спикер Совета Федерации. Валентина Матвиенко указала на то, что Мурманская область входит в число регионов-лидеров по качеству управления финансами и открытости бюджетных данных.
«Уровень государственного долга здесь умеренный. Но тенденция к росту дефицита областного бюджета всё же наметилась», — сказала она. При этом, по расчётам Минфина, «модельный» консолидированный бюджет Мурманской области является профицитным. Объём расходов, предусмотренных «модельным бюджетом», составляет 61,7 миллиарда рублей, а объём доходов — 76,7 миллиарда рублей, при этом объём налоговых и неналоговых доходов составляет 75 миллиардов рублей.