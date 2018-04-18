Ещё
Оборот внешней торговли Нижегородской области превысил 1,274 млрд долларов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Решена судьба российских банков в SWIFT
Решена судьба российских банков в SWIFT

Оборот внешней торговли Нижегородской области превысил 1,274 млрд долларов 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Оборот внешней торговли Нижегородской области в январе-феврале 2018 года возрос в 1,54 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте Приволжского таможенного управления.
Экспорт Нижегородской области составил почти 822 млн долларов (за аналогичный период 2017 года — 499, 341 млн). Импорт региона составил около 452 млн (в 2017 году почти 326 млн).
Товарооборот Приволжского федерального округа в январе-феврале 2018 года составил свыше 7,779 млрд долларов (за аналогичный период 2017 года — 6,644 млрд).
Экспорт ПФО составил более 5,668 млрд долларов (в январе-феврале прошлого года — 5,119 млрд долларов). Наиболее экспортируемыми товарами стали минеральные продукты, топливно-энергетические товары, продукция химической промышленности, каучук.
Импорт ПФО составил 2,111 млрд долларов (за первые два месяца прошлого года — 1,524 млрд долларов). Наиболее часто импортировали машиностроительную продукцию, продукцию химической промышленности, каучук, металлы и изделия из них.
Newsroom24: последние новости
Жители девяти районов могут остаться без тепла и горячей воды Яндекс выяснил, какие шины предпочитают нижегородцы Нижегородцы смогут сообщить о нарушениях кодекса этики муниципальных служащих
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»175
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника61
Решена судьба российских банков в SWIFT7
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США58
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский65
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение