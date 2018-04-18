Оборот внешней торговли Нижегородской области превысил 1,274 млрд долларов

Оборот внешней торговли Нижегородской области в январе-феврале 2018 года возрос в 1,54 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте Приволжского таможенного управления.

Экспорт Нижегородской области составил почти 822 млн долларов (за аналогичный период 2017 года — 499, 341 млн). Импорт региона составил около 452 млн (в 2017 году почти 326 млн).

Товарооборот Приволжского федерального округа в январе-феврале 2018 года составил свыше 7,779 млрд долларов (за аналогичный период 2017 года — 6,644 млрд).

Экспорт ПФО составил более 5,668 млрд долларов (в январе-феврале прошлого года — 5,119 млрд долларов). Наиболее экспортируемыми товарами стали минеральные продукты, топливно-энергетические товары, продукция химической промышленности, каучук.

Импорт ПФО составил 2,111 млрд долларов (за первые два месяца прошлого года — 1,524 млрд долларов). Наиболее часто импортировали машиностроительную продукцию, продукцию химической промышленности, каучук, металлы и изделия из них.