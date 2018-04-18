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Каждый третий рубль в Псковской области зарабатывают организации торговли
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Каждый третий рубль в Псковской области зарабатывают организации торговли 

Псковская губерния 2 часа назад
Псковстат подвёл итоги работы организаций Псковской области в первом квартале 2018 года: по итогам трёх месяцев общая выручка всех организаций Псковской области составила 93 млрд 717 млн рублей, это на 8,7 процента больше, чем в первом квартале прошлого года. Лидирующей отраслью остаётся розничная торговля: организации этого вида экономической деятельности заработали 18 млрд 548,9 млн рублей (19,8 процента от выручки всех псковских организаций), на втором месте — оптовая торговля, её оборот составил 14 млрд 860,4 млн рублей (16,7 процента от общей выручки). На третьем месте по размеру выручки — отрасль растениеводства и животноводства, организации этого вида деятельности получили 9 млрд 682,5 млн выручки. Ненамного от них отстали предприятия, производящие пищевые продукты — 9 млрд 231,3 млн рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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