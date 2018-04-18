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Netflix обошла по капитализации Warner Bros, Sony и 21st Century Fox
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Netflix обошла по капитализации Warner Bros, Sony и 21st Century Fox 

DTF.RU 2 часа назад
Фото: DTF.RU
Большая часть новых подписчиков пришла из-за рубежа.
По итогам первого финансового квартала 2018 года стоимость онлайн-кинотеатра Netflix составила 146 миллиардов долларов, что сопоставимо с Walt Disney Co. и Comcast, одной из крупнейших телевещательных компаний в мире.
Таким образом стриминговый сервис обошёл по капитализации Warner Bros. (76 миллиардов долларов), 21st Century Fox (70 миллиардов) и Sony (64 миллиарда) и вошёл в список восьми крупнейших медиаконгломератов.
Стоимость активов онлайн-кинотеатра выросла на 9,2% и составила 336 долларов акцию. До этого компания сообщила, что за первый финансовый квартал 2018 года количество подписчиков выросло на 7,4 миллиона и составило 125 миллионов человек. 5,4 миллиона новых зрителей пришло из-за рубежа.
Аналитики считают, что Netflix удалось занять уверенную позицию на рынке. Это следует из того, что после повышения стоимости подписки количество зрителей не уменьшилось.
Всего за первый квартал Netflix заработала 3,7 миллиарда долларов, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом. Прибыль составила 290 миллионов.
Аналитики отметили, что в основном онлайн-кинотеатр зарабатывает за счёт платных подписок и не ведёт рекламного бизнеса. Таким образом компания не попадёт под потенциальные ограничения медиаресурсов, которые могут последовать после скандала из-за утечки данных из Фейсбука.
В 2018 году Netflix планирует выпустить около 700 оригинальных телешоу, на которые потратит в общей сложности 8 миллиардов долларов.
#netflix #деньги
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