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Администрация Якутска расторгнет договор на 40 млрд рублей с китайским застройщиком
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Администрация Якутска расторгнет договор на 40 млрд рублей с китайским застройщиком 

ТАСС 2 часа назад
ЯКУТСК, 18 апреля. /ТАСС/. Администрация Якутска сообщила о расторжении договора с инвестиционной компанией «Чжода» (российская «дочка» китайской корпорации Zhuoda) на комплексную застройку трех кварталов города из-за неисполнения обязательств. Об этом сообщила в среду пресс-служба мэрии Якутска.
Ранее о намерении расторгнуть контракт с китайской компаний заявил мэр Якутска Айсен Николаев. По его словам, компания не справилась с обязательствами. В июле 2016 года компания, торжественно забив первую сваю 314-квартирного дома с детским садом на 100 мест, приостановила свою деятельность.
"Окружная администрация Якутска запустила официальную процедуру расторжения договора с компанией «Чжода» о развитии территории 2, 14 и 17 кварталов. Уведомление о расторжении будет направлено в адрес компании в течение недели", — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что официальное уведомление в адрес компании подготовят и направят до 27 апреля. Окружная администрация уже начала работу по поиску других застройщиков.
Компания «Чжода» и администрация Якутска подписали договор на 40 млрд рублей о комплексной застройке в Якутске в начале 2016 года. Проект предполагал снос ветхого и аварийного жилья и строительство на освободившейся территории многоэтажных зданий. На общей площади более 100 га по всем современным стандартам планировалось построить более 300 жилых зданий.
Корпорация Zhuoda основана в 1993 году в провинции Хэбэй, ее совокупные активы составляют около 81 млрд долларов. Участвует в ряде крупных строительных проектов в Китае, Малайзии, Перу, Франции, ОАЭ, странах Африки.
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