Администрация Якутска расторгнет договор на 40 млрд рублей с китайским застройщиком

ЯКУТСК , 18 апреля. / ТАСС /. Администрация Якутска сообщила о расторжении договора с инвестиционной компанией «Чжода» (российская «дочка» китайской корпорации Zhuoda) на комплексную застройку трех кварталов города из-за неисполнения обязательств. Об этом сообщила в среду пресс-служба мэрии Якутска.

Ранее о намерении расторгнуть контракт с китайской компаний заявил мэр Якутска Айсен Николаев . По его словам, компания не справилась с обязательствами. В июле 2016 года компания, торжественно забив первую сваю 314-квартирного дома с детским садом на 100 мест, приостановила свою деятельность.

"Окружная администрация Якутска запустила официальную процедуру расторжения договора с компанией «Чжода» о развитии территории 2, 14 и 17 кварталов. Уведомление о расторжении будет направлено в адрес компании в течение недели", — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что официальное уведомление в адрес компании подготовят и направят до 27 апреля. Окружная администрация уже начала работу по поиску других застройщиков.

Компания «Чжода» и администрация Якутска подписали договор на 40 млрд рублей о комплексной застройке в Якутске в начале 2016 года. Проект предполагал снос ветхого и аварийного жилья и строительство на освободившейся территории многоэтажных зданий. На общей площади более 100 га по всем современным стандартам планировалось построить более 300 жилых зданий.