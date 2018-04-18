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«Русал» попросил поддержки алюминиевой отрасли
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Мантуров заявил об обращении «Русала» в Минпромторг за поддержкой алюминиевой отрасли 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Компания «Русал», принадлежащая попавшему под санкции США бизнесмену Олегу Дерипаске, обратилась в Минпромторг за поддержкой алюминиевой отрасли, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.
«Обращался с предложением по поддержке тех направлений, от которых зависит дальнейшее развитие алюминиевой отрасли», — сказал Мантуров.
В частности, «Русал» предложил создание перерабатывающей промышленности по первичному алюминию в Красноярске и Хакассии.
«В частности, (компания предложила. — RNS) создание перерабатывающей промышленности по первичному алюминию в направлениях: Красноярск, Хакассия. Пока мы не будем развивать перерабатывающие отрасли и (до тех пор пока. — RNS) не будем создавать новые перерабатывающие производства, мы будем находиться в зависимости — 80% алюминия экспортируются», — сказал он, комментируя вопрос про обращение «Русала» в Минпромторг за поддержкой.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».
С момента введения санкций капитализация «Русала» снизилась более чем вдвое.
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