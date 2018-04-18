Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2017 году выросла в 13,6 раз — до 139,7 млрд рублей

«Такой рост вызван как улучшением результатов операционной деятельности, так и снижением отрицательного эффекта от обесценения основных средств по итогам года. Существенное снижения убытков от обесценения основных средств в 2017 году связано со стабилизацией долгосрочных прогнозов деятельности холдинга, в том числе принятием правительством России решения о введении долгосрочной тарифной политики ОАО '' РЖД '' до 2025 года», — отмечается в отчете. Выручка РЖД в 2017 году выросла на 5,6% — до 2,25 трлн руб.