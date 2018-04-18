Продажи «М. Видео» в I квартале увеличились на 17,4%

Чистые продажи "М. Видео" , крупнейшего российского ритейлера бытовой техники и электроники, в январе-марте 2018 года увеличились на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 60,974 миллиарда рублей с учетом НДС, говорится в сообщении компании.

Продажи сопоставимых магазинов сети (like-for-like, LfL) за три месяца выросли на 12,5% в годовом выражении. Онлайн-продажи в первом квартале повысились в 1,8 раза — до 11,814 миллиарда рублей с НДС.