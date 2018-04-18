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Продажи «М. Видео» в I квартале увеличились на 17,4%
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Продажи «М. Видео» в I квартале увеличились на 17,4% 

Прайм 34 минуты назад
Чистые продажи "М. Видео", крупнейшего российского ритейлера бытовой техники и электроники, в январе-марте 2018 года увеличились на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 60,974 миллиарда рублей с учетом НДС, говорится в сообщении компании.
Продажи сопоставимых магазинов сети (like-for-like, LfL) за три месяца выросли на 12,5% в годовом выражении. Онлайн-продажи в первом квартале повысились в 1,8 раза — до 11,814 миллиарда рублей с НДС.
"М. Видео" работает на рынке с 1993 года. На конец марта 2018 года сеть насчитывала 422 магазина в 169 городах России. Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева владеет 57,7% акций ритейлера. Пакет был приобретен в 2017 году у президента «М. Видео» Александра Тынкована и его партнеров.
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