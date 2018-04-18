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С начала 2018 года РСХБ предоставил 53,6 млрд рублей льготных кредитов
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С начала 2018 года РСХБ предоставил 53,6 млрд рублей льготных кредитов 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
В январе-марте 2018 года Россельхозбанк предоставил отечественным аграриям финансирование по ставке не выше 5% годовых на сумму 53,6 млрд рублей, что на 34% превышает аналогичный показатель прошлого года. Банк является основным участником государственного механизма льготного кредитования АПК, реализуемого при поддержке Минсельхоза России, и обеспечивает по нему основной объем выдач.
Поддержкой Банка воспользовались несколько тысяч заемщиков из разных регионов страны, наибольшие объемы средств в рамках программы льготного кредитования АПК были предоставлены клиентам РСХБ из Республики Татарстан (5,9 млрд рублей), Воронежской области (5,0 млрд рублей) и Пензенской области (3,0 млрд рублей).
Всего за период действия программы льготного кредитования Банк предоставил предприятиям АПК 264,2 млрд рублей кредитов по ставке не выше 5% годовых.
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